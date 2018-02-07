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В Воронеже "скорая" только на третий раз приехала к больному ребёнку

Сегодня, 17:33

В Воронеже диспетчер скорой помощи около часа не могла направить скорую помощь по адресу больного ребенка. В итоге медработники с третьего раза прибыли на вызов. Из-за халатности диспетчера ребенок чуть не попал в состояние комы. По факту проводится проверка.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Воронежской области информируют о начале расследования дела о халатности диспетчера скорой медицинской помощи в Воронеже. Стало известно, что родители позвонили на «горячую линию» и вызвали бригаду медиков с жалобами на состояние 3-летнего ребенка. В ответ родители услышали фразу о том, что им нужно определиться с диагнозом, после чего диспетчер трубку положила.

Так, в итоге врачей ребенок не видел еще около часа. По приезду родители указали на состояние малышки. Был диагностирован у ребенка скачок сахара в крови и состояние начала комы. По данному факту следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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