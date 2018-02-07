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Почта России пресекла пересылку в Сибирь винтовки и «калаша»

Сегодня, 17:23

Почта России пресекла попытку пересылки в Сибирь винтовки и «калаша». Этот опасный груз был обнаружен в отправлении из Москвы.

 Его нашли сотрудники столичного отделения ведомства. При проведении проверки отправлений в одном из них они нашли данное боевое оружие. Сообщение сделано пресс-службой Почты России. Согласно нему, сотрудники, применяющие специальное досмотровое оборудование, нашли в одной из посылок «огнестрел». Впрочем, как сообщается, оружие было «охолощенным».

Информацию о своей находке почтовики незамедлительно предоставили правоохранителям. На процессе обработки остальной почты и сроках её доставки данный инцидент никак не сказался. Адресатом значился получатель, проживающий на территории Забайкальского края.

Содержимое посылок, отправляемых через Почту России, постоянно проверяется. Это происходит на различных этапах. Для проведения необходимых мероприятий используется специальное оборудование.


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