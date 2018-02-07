Житель Калининграда непреднамеренно сломал шейку бедра пенсионеру

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В Калининграде задержали горожанина, который в ходе конфликта толкнул пенсионера, тот упал и сломал шейку бедра.

Сотрудники правоохранительных органов в Калининграде задержали местного жителя, которого подозревают в непреднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью.

От представителя пресс-центра местного управления МВД России стало известно, что на улице Баженова 60-летний мужчина застал рядом с домом, в котором он проживает, неизвестного мужчину за совершением хулиганских действий. Пенсионер сделал замечание 49-летнему хулигану, что привело к возникновению ссоры, в ходе которой задержанный толкнул пострадавшего, тот упал, что вызвало травму. Пенсионера привезли в отделение больниц, где ему диагностировали перелом шейки бедра.

На данный момент в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 118 части 1 УК РФ (за причинение тяжелого вреда здоровью по неосторожности), что предусматривает до 6 месяцев заключения.