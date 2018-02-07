VistaNews.ru


Житель Калининграда непреднамеренно сломал шейку бедра пенсионеру

Сегодня, 17:17

В Калининграде задержали горожанина, который в ходе конфликта толкнул пенсионера, тот упал и сломал шейку бедра.

Сотрудники правоохранительных органов в Калининграде задержали местного жителя, которого подозревают в непреднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью.

От представителя пресс-центра местного управления МВД России стало известно, что на улице Баженова 60-летний мужчина застал рядом с домом, в котором он проживает, неизвестного мужчину за совершением хулиганских действий. Пенсионер сделал замечание 49-летнему хулигану, что привело к возникновению ссоры, в ходе которой задержанный толкнул пострадавшего, тот упал, что вызвало травму. Пенсионера привезли в отделение больниц, где ему диагностировали перелом шейки бедра.

На данный момент в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 118 части 1 УК РФ (за причинение тяжелого вреда здоровью по неосторожности), что предусматривает до 6 месяцев заключения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.