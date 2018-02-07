В Башкирии работник остался без двух пальцев из-за конвейера

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В Башкирии работнику оторвало пальцы во время работы с конвейером. Комиссия утверждает, что данный инцидент относится к производству, причинами стало то, что в организации есть определённые недостатки, а также неполное проведение норм охраны труда.

Кроме того, предприятие не обеспечило своего рабочего средствами защиты. Несчастный случай произошёл в посёлке Забельское в Стерлитамакском районе на предприятии под названием "БашИнвестСтрой". В результате мужчина лишился двух пальцев.

Стало известно, виновных в данном инциденте накажут посредством штрафа в 310 тысяч рублей.