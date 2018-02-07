Житель Калининграда забросал чужие авто яйцами и банками с овощами

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В Калининграде задержали мужчину, который из окна бросался яйцами и консервацией в припаркованные у жилого дома автомобили. После беседы с правоохранителями горожанин признался, что сделал это из зависти к автовладельцам, поскольку сам не имел машины.

Последней каплей в чаше ненависти к более состоятельным землякам стало расставание с сожительницей. Последняя якобы рассталась с калининградцем из-за того, что тот не может позволить себе купить авто. Раздосадованный мужчина решил выместить зло на припаркованных у подъезда машинах и во втором часу ночи принялся «бомбардировать» их с собственного балкона. Своими действиями злоумышленник причинил соседям ущерб на десятки тысяч рублей. Ему грозит до двух лет тюремного заключения.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге иномарку измазали фекалиями. Подобный жест стал ответом на действия автолюбителя, припарковавшего машину в неположенном месте.