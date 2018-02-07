Самолет «Аэрофлота» готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Сегодня, 16:04

Самолет Superjet-100 выполняет рейс Мурманск – Москва. В данный момент судно готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Причиной стал отказ в работе спойлеров на крыльях.

В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет компании «Аэрофлот». Известно, что судно Superjet-100 выполняет рейс Мурманск – Москва, не может произвести вынужденную посадку и уже некоторое время кружит над аэропортом. Причиной аварийной посадки назвали отказ на средине полета работы спойлеров на крыльях.

Известно, что спойлеры принимают участие в гашении подъемной силы. Также они задействованы при торможении самолета. Информация по факту уточняется.