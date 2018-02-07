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Под Тамбовом на 2-летнего мальчика упала металлическая дверь в магазине

Сегодня, 14:48

В магазине посёлка Пермомайский под Тамбовом на 2-летнего мальчика упала металлическая дверь. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое передали в прокуратуру.

 Выяснилось, что инцидент случился еще 2 ноября минувшего года в Первомайском районе Тамбова. Пока мать ребенка была отвлечена консультацией продавца магазина по продаже окон и дверей, ее 2-летний сын рассматривал образцы металлических дверей, открывая и закрывая их. Внезапно одно из изделий, которое оказалось не закреплено, упало на малыша.
В срочном порядке была вызвана скорая помощь, которая диагностировала у мальчика черепно-мозговую травму. Сотрудники правоохранительных органов обвинили в случившемся 42-летнего сотрудника магазина, который халатно отнесся к выполнению своей работы. Против него возбудили уголовное дело в обвинении причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. За содеянное ему грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или срок до двух лет исправительных работ.


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