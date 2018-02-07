На Кузбассе пьяный мужчина повредил банкомат из-за его медленной работы

Сегодня, 14:41

На Кузбассе пьяный мужчина повредил банкомат, возмутившись медленной работой устройства. Это произошло в коммерческом банке, находящемся в Междуреченске.

Сотрудники филиала обратились к правоохранителям. Те, просмотрев видеозаписи с камеры, установленной в помещении банка, быстро «вычислили» нетерпеливого и буйного клиента.

Им оказался местный житель в возрасте 35 лет. Мужчина был сильно пьян. В банкомате он хотел снять свои деньги, но устройство «не захотело» с ним общаться.

Мужчина пришёл в ярость и несколько раз ударил по экрану банкомата кулаком. В результате этого экран устройства оказался разбитым. После этого кузбассовец не стал покидать помещение, а спокойно направился к другому банкомату, в котором получил свои деньги.

Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Информация размещена пресс-службой регионального ГУ МВД. В Сети доступно видео данного инцидента.