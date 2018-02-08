В Петропавловске-Камчатском на крыше внедорожника каталась голая девица

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В Петропавловске-Камчатском на крыше внедорожника по центру города каталась совершенно голая девица. Видео этого уже появилось в Сети.

Видео снималось случайным свидетелем во время остановки автомобилей на регулируемом перекрёстке. Это происходило в два часа ночи.

На ролике видно, как полностью обнажённая девица сначала стоит, высунувшись в люк внедорожника по пояс. Затем она полностью вылезает из него и комфортно располагается на крыше автомобиля.

Она держит в руках пластиковую бутылку с неизвестным содержимым и сигарету. При этом она пытается совершать нечто, напоминающее танцевальные движения, хотя музыки не слышно.

Её спутник, управляющий внедорожником, никак не реагирует на выходки своей пассажирки. Судя по содержанию ролика, он в этот момент абсолютно спокоен.

Подобным поведением, как сообщили местные правоохранители, девушка совершила сразу два админнарушения, караемых штрафами, до тысячи рублей каждый.

Впрочем, проинформировали они, наказание едва ли последует. Заявлений о её действиях никто не подавал. На месте происшествия девица задержана не была. Найти её в большом городе, пользуясь лишь видеозаписью, практически, невозможно.