В Хабаровске сердитый муж избил супругу и выкинул пса через окно

Вчера, 23:17

В Хабаровске разгневанный супруг поколотил свою жену и вышвырнул пса из окна квартиры. Все события происходили на глазах случайного свидетеля, которая и сообщила в полицию о событии.

Сотрудники одного из отделений полиции в Хабаровске приняли сигнал от одной из женщин о семейном дебоше, который произошел в многоэтажном доме на шестом этаже. Женщина принесла полицейским маленького пса породы шпиц, которого хозяева выбросили через окно. Собака нуждалась в помощи ветеринара и оперативники доставили ее в клинику. Докторам не удалось спасти животное, так как от серьёзных ушибов при падении были повреждения органов.

Женщина также сообщила, что в квартире слышались крики потерпевшей. Наряд полиции выехал по указанному адресу. Оказалось, что викинул пса из окна разгневанный супруг, который потом жестоко избил свою жену. Увидев правоохранителей, женщина также написала заявление о нанесении побоев супругом.