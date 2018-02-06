Обиделась: В Нижнем Новгороде женщина заживо сожгла троих друзей

Вчера, 21:48

В Нижнем Новгороде женщина сожгла заживо троих своих знакомых. Мотивом такого поступка стала грандиозная обида за отказ от гостеприимства. Вопиющий случай произошел на территории нижегородской области в 2016 году 10 октября.

В населенном пункте Ворсма одна из жительниц региона, которую многие знали, как человека без определенного места жительства, попросилась пожить несколько дней у одной семьи. Когда те отказали в выполнении такого желания непрошенной гостьи, женщина очень обиделась. В результате она решила отомстить неприятелям. Использовав зажигалку, она подожгла матрац и штору, оставив все это около входной двери. В итоге это привело к масштабному пожару в доме. На момент возгорания там находились несколько человек, но только нескольким удалось остаться живыми. От бушующего огня погибли сама 54-летняя хозяйка дома, ее 24-летний сын, а гость, который остался ночевать у своего приятеля. 49-летней женщине, которая также была под крышей пылающего дома, удалось спастись. СК региона возбудило уголовное дело, подозреваемая арестована, но вину в суде не признала полностью.