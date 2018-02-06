В Чите из окна квартиры выпал четырехлетний мальчик

Вчера, 21:30

Из окна квартиры в Чите выпал 4-летний ребенок. Мальчику посчастливилось остаться живым, но пока что он будет под присмотром докторов.

Неприятный инцидент произошел в Чите еще 28 января, но о нем СМИ узнали только сейчас. Из окна квартиры жилого дома выпал 4-летний ребенок. Малыш практически не пострадал. Приехавшие на место происшествия медики обследовали мальчика и отправили в детское отделение для наблюдения. Со слов врачей, мальчик не имеет внешних признаков травм, но очень испуган.

Есть ушибы внутренних органов, но в настоящее время жизни младенца ничего не угрожает. Несколько дней он еще пробудет в стационаре, потом его выпишут домой. По установленным обстоятельствам, ребенок выпал из открытого окна случайно, семья не числится в списке неблагополучных и не находится на учете в спецорганах.