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На Урале полицейские вместо туалетной бумаги использовали протоколы

Вчера, 21:21

В Каменске-Уральском проверят достоверность сведений об использовании полицейских протоколов задержания вместо туалетной бумаги.

Недавно в городе Каменск-Уральский Свердловской области один из активистов снял видео из местного полицейского отдела, на котором запечатлено, как в мусорном ведре в санузле лежат протоколы задержаний за 2015 год.

На них отчетливо видна вся информация о задержанных, за что был произведен арест, избранное для них наказание и все персональные данные. Официальные документы использовались в качестве туалетной бумаги. В комментариях к ролику автор посоветовал не оставлять важные документы в отделе, ведь они могут быть использованы не по назначению.

Валерий Горелых, представитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, заявил, что видеоролик был выявлен в интернете в ходе мониторинга. По данному факту руководство полиции Каменска-Уральского проведет служебную проверку, и при подтверждении факта подобных нарушений должностными лицами будут предприняты самые строгие меры наказания виновных.


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