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В Санкт-Петербурге в метро нашли мужчину, лежащего в луже крови

Вчера, 20:38

В метро Санкт-Петербурга сегодня вечером, 6 февраля, обнаружили мужчину, который лежал на полу в луже собственной крови. Инцидент произошёл на станции «Ладожская».

Очевидцы отмечают, что молодого человека окружили сотрудники полиции, которые дежурили возле него до приезда медиков. Пассажира экстренно госпитализировали в медучреждение. По предварительным данным, у него произошёл приступ эпилепсии. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

Напомним, ране мы писали, что на станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге внезапно скончался пассажир. Мужчине внезапно стало плохо во время поездки в поезде. Окружающие люди вывели его из вагона и попытались оказать помощь, однако пассажир внезапно упал на землю и умер.


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