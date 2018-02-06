Вчера, 19:17

Сердечный приступ случился у рыбака на Обском море в Новосибирске. На помощь к мужчине прибыли сотрудники муниципальной аварийной спасательной службы и доставили рыбака в госпиталь.

Сегодня во время рыбалки в Новосибирске у одного из рыбаков произошел сердечный приступ. Его товарищи незамедлительно сообщили об этом на телефон дежурного МАСС в 15:20. Они рассказали, что рыбак внезапно пожаловался на плохое самочувствие, а после упал на лед и не смог подняться на ноги без помощи посторонних. На место произошедшего отправили спасателей на снегоходе, которые погрузили мужчину и доставили к карете скорой помощи. Медики экстренно госпитализировали мужчину в самую ближайшую больницу города.

В спасательно-аварийной службе информируют жителей Новосибирска о том, что если они стали участниками или свидетелями произошедшего, нужно сразу же звонить по дежурному телефону МАСС 051 или 231-06-49.