Мужчина с обморожением конечностей и ожогами найден на свалке в Плесецке

Сегодня, 17:33

На свалке в Плесецке был обнаружен мужчина, у которого на теле следы от ожогов и обморожение верхних и нижних конечностей. Нашли его сотрудники пожарной части, которые выехала тушить возгорание на свалке.

На пульт пожарной части Плесецка поступило сообщение о возгорании, которое обнаружено на городской свалке. Выехав на место происшествия, пожарные увидели, что горит сооружение, которое возведено из различной ветоши – тряпок, коробок и ящиков.

После тушения строения, пожарные обнаружили внутри него мужчину, на теле которого были многочисленные раны. На место инцидента прибыли сотрудники скорой помощи, которые и доставили пострадавшего в ближайшую больницу. Медики сообщают, что тело мужчины покрыто ожогами, а конечности обморожены.

Сотрудники полиции установили, что пострадавший является жителем Онеги, год рождения – 1981. Предполагается, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.