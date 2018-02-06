VistaNews.ru


Мужчина с обморожением конечностей и ожогами найден на свалке в Плесецке

Сегодня, 17:33

На свалке в Плесецке был обнаружен мужчина, у которого на теле следы от ожогов и обморожение верхних и нижних конечностей. Нашли его сотрудники пожарной части, которые выехала тушить возгорание на свалке.

На пульт пожарной части Плесецка поступило сообщение о возгорании, которое обнаружено на городской свалке. Выехав на место происшествия, пожарные увидели, что горит сооружение, которое возведено из различной ветоши – тряпок, коробок и ящиков.

После тушения строения, пожарные обнаружили внутри него мужчину, на теле которого были многочисленные раны. На место инцидента прибыли сотрудники скорой помощи, которые и доставили пострадавшего в ближайшую больницу. Медики сообщают, что тело мужчины покрыто ожогами, а конечности обморожены.

Сотрудники полиции установили, что пострадавший является жителем Онеги, год рождения – 1981. Предполагается, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.