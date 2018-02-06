Труп женщины обнаружен около бара "Малибу" в Кургане

Сегодня, 16:20

В Кургане около скандального городского бара «Малибу» был обнаружен труп женщины сегодня утром.

Выяснилось, что погибшей оказалась женщина, которая накануне отдыхала в данном заведении. Следователи уже установили полную картину происшествия, однако подробности не разглашаются.

Информация о данном инциденте появилась в социальной сети сегодня утром. Один из жителей города Курган сообщил о расположении нескольких полицейских автомобилей и о "труповозке" около бара «Малибу», который расположен на улице Дзержинская. В комментариях горожане подтвердили данную информацию, и не удивились, ведь данный бар «Малибу» известен в городе как злополучное заведение, в котором постоянно происходят различные драки и потасовки, а среди постоянных клиентов - трудные подростки, бывшие заключенные, приезжие из стран ближнего зарубежья, и девушки легкого поведения.