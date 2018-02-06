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В Ростове ищут 11-летнюю девочку, которая ушла из дома и пропала.

В Ростове ищут маленькую жительницу Ворошиловского района. 11-летний ребенок вышел из дома 5 февраля и не пришел обратно к родителям. Сообщается, что девочка по имени Вика направлялась в школу.

Ребенок растет вполне в благополучной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит и раньше никогда не пропадал. Согласно допрошенным родителям, девочка с ними не ссорилась, поэтому это не могло послужить причиной побега ребенка. Школьница была одета в пальто темного синего цвета и белую шапку. Под низом на девочке надета белая блузка, серые штаны и сапоги. С собой может быть черный портфель и пакет со сменной обувью, как сказали в подразделении полиции Ростова.

Если кто-то знает о местонахождении ребенка, просят обратиться по указанным телефонам: 8 (863) 249-43-20, 249-43-20, 249-43-16 или 02.