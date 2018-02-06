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В Ухте из автомобиля на заправке вытащили двух бездыханных парней

Сегодня, 14:51

В МЧС города Ухта поступил звонок от сотрудников заправки с просьбой приехать и вытащить из салона автомобиля двух парней, находившихся там без признаков жизни.

В понедельник, 5 февраля в отделение МЧС поступил сигнал о том, что на заправке АЗС, расположенной по улице Курчатова, 20, находится автомобиль, в салоне которого заперты двое молодых людей. Они потеряли сознание и сотрудники заправки не могут их вытащить.
Как выяснилось, двое местных жителей 1994 и 1996 годов рождения отравились угарным газом. Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы применили гидравлический инструмент, чтобы вытащить пострадавших, после чего молодые люди были переданы бригаде скорой помощи.


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