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В Пензе ночью неожиданно умерла студентка ПГУАС

Сегодня, 14:41

В Пензе ночью 4 февраля неожиданно умерла 21-летняя студентка ПГУАС по имени Яна. Об этом сообщили в «ВКонтакте» в официальном паблике «Студенческий профком ПГУАС».

Как рассказала подруга погибшей 21-летней Яны, в ночь на 4 февраля девушке стало плохо и она была вынуждена вызвать бригаду скорой помощи. Первый раз медики поставили ей диагноз ангина, но в больницу ее не забрали. Вторая бригада врачей госпитализировала Яну. Известно, что у нее дважды останавливалось сердце, к сожалению, вернуть студентку к жизни не удалось.

В профкоме ПГУАС сообщили о гибели Яны и указали номер банковской карты, куда желающие могут перевести средства в помощь родным. Сегодня, 6 февраля девушку провели в последний путь. Точной причины смерти жительницы Пензы не указывают. По словам друзей усопшей, она была активным и жизнерадостным человеком.


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