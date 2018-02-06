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В Кисловодске табун лошадей осквернял кладбище

Сегодня, 14:38

В Кисловодске (Ставропольский край) бесхозный табун лошадей превратил в кошмар жизнь местного населения. Неконтролируемые животные осквернили городские кладбища, достопримечательности, памятники ВОВ, а также создали массу аварийных ситуаций на проезжей части.

Решать ситуацию с неконтролируемыми лошадьми пришлось властям Кисловодска, на адрес которых посыпалось огромное количество жалоб от местных жителей. За копытными животными установили наблюдение, позволившее узнать имя владельца табуна. Как оказалось, за лошадьми «ухаживал» один из обитателей Кисловодска, которому животных на время оставил товарищ. Мужчина попросту «забил» на лошадей, разрешив им бесхозно расхаживать по Кисловодску.

Как итог, копытные осквернили практически все городские кладбища, достопримечательности, памятные монументы, а также создали массу аварийных ситуаций на дорогах Кисловодска. Провинившемуся владельцу бесхозного табуна правоохранители выписали штраф.


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