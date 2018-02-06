Вестник Апокалипсиса: В Москве по дороге бегает бешенная лошадь

Сегодня, 14:31

В Москве водители автомобилей были шокированы появлением на проезжей части бешеной лошади, которая бегала из стороны в сторону. Очевидцы прозвали животное "вестником Апокалипсиса".

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена неуправляемая лошадь, с привязанным к шее неизвестным предметом. Животное находилось без присмотра и беспрепятственно двигалось по оживленной проезжей части.

Очевидцы сообщили о бешенном животном, которое бегает по улицам Москвы, в ветеринарную службу. Они надеются, что специалисты задержат животное и оно не успеет нанести ущерб или травмировать людей.