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В Коми спасатели вытащили железный карабин из шеи быка

Сегодня, 13:47

Поздно вечером 5 февраля в МЧС Республики Коми поступил срочный вызов от жителей Прилузского района. В деревне Калининская годовалому быку в шею вонзился железный карабин, угрожающий жизни животного.

Травматический инцидент произошел накануне около 23:00 по местному времени. Живущий на территории фермерского хозяйства годовалый бык перетянул накинутую на шею привязь, из-за чего железный карабин пронзил кожу скота. Серьезная травма спровоцировала приступы удушья у животного. Спасать быка от приближающейся гибели выехали сотрудники МЧС Коми. В ходе непростой операции спасателям пришлось практически неподвижно зафиксировать потерпевшего, впоследствии освободив его шею от железного карабина с помощью гидравлического приспособления.

Уникальная спасательная операция на территории фермерского хозяйства в Прилузском районе длилась около часа. Как итог, пострадавшему быку удалось сохранить жизнь. Сейчас животное восстанавливается от тяжелой травмы.


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