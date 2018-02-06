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В Ростове из-за приезда Путина эвакуировали машину пенсионера-инвалида

Сегодня, 13:18

Жителя Ростова-на-Дону «обрадовали» беспричинной эвакуацией его автомобиля, который на фоне визита в город президента России Владимира Путина портил местные пейзажи своим непрезентабельным видом. При этом пенсионеру-инвалиду о месте нахождения его машины, как и о самом факте эвакуации, никто сообщить не потрудился.

Инцидент произошёл 1 февраля. Выйдя во двор, мужчина обнаружил пропажу своего Hyundai Accent. Ростовчанин обратился в полицию, где выяснили, что его транспортное средство находится на штрафплощадке. Племянник мужчины, приехав забирать автомобиль со стоянки, обнаружил, что старая иномарка во время эвакуации получила механические повреждения, однако сотрудники площадки на все претензии отмахнулись и предложили владельцам «не поднимать шум». В противном случае в отношении пенсионера пригрозили составить админпротокол. Позже стало известно, что убрать старую иномарку со спущенными колёсами из двора распорядились чиновники, осматривающие местность накануне приезда в Ростов Владимира Путина.

Ранее мы писали, что жителей Ростова насмешила экстренная подготовка города к визиту президента.


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