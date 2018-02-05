В Петербурге двое алкоголиков ночью избили прохожего битой

Вчера, 21:50

В Петербурге два пьяных злоумышленника совершили нападение на прохожего. Они жестоко избили мужчину бейсбольной битой, когда тот проходил ночью по Взлетной улице.

Представители Росгвардии Петербурга сообщили, что в выходные дни им пришлось изрядно поработать. Среди множественных событий мелкого характера правоохранители столкнулись с нападением на прохожего коренного жителя Петербурга, который ночью оказался жертвой двоих пьяных хулиганов.

Злоумышленников в момент нападения было двое, они также местные жители Северной столицы. Как стало известно следствию, мужчины, изрядно выпив спиртного, решили найти путь обогащения незаконным путем. Увидев прохожего, который мирно следовал домой, они начали останавливать его, требуя денег. Получив отказ, они приступили к избиению. В процессе хулиганы использовали кроме кулаков бейсбольную биту. К счастью, крики под окнами услышали жители улицы Взлетной и вызвали Росгвардию. Хулиганы были доставлены в отделение полиции.