В Омске пьяный дебошир устроил в кафе бойню стульями

Вчера, 21:06

В Омске посетителям и работникам одного из кафе надолго запомнится субботний вечер. Релакс в заведении общественного питания был нарушен нетрезвым дебоширом, который устроил бойню стульями и другими подручными средствами.

Как сообщают в коммуникационном подразделении Росгвардии, группа быстрого реагирования выдвинулись на место происшествия после звонка хозяина кафе, который сообщил, что в его заведении пьяный мужчина избивает посетителей и крушит мебель. Дебошир был оперативно задержан и сдан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Как оказалось, в субботний вечер в питейном заведении проводили досуг две компании молодых людей. После назойливого приглашения дамы на танец нетрезвым мужчиной с соседнего столика, ему было сделано замечание. Вербальный поединок за короткое время перерос в рукопашную схватку. При этом зачинщик конфликта кидал в оппонентов стулья, тарелки и бокалы. В результате, от удара стулом пострадала дама, которой на месте оказали медицинскую помощь.