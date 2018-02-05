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В Новосибирске нашли собаку с удавкой на шее

Вчера, 20:52

В Новосибирске, в Калининском районе нашли собаку с частью провода, что был обмотан у нее вокруг шеи. Волонтеры успели спасти пса, он чудом выжил.

Собака находилась в промзоне недалеко от улицы Авиастроителей. Волонтеры два дня пытались поймать собаку, но та все время залезала в нору. Сначала все считали, что это ошейник, который вдавился в шею, но потом оказалось, что это кусок провода. У собаки была очень сильно отёкшая голова. Спасатели назвали собаку Дашей, она находится в клинике, где скоро будет произведена операция. Ветеринары дают высокие шансы на поправление чудом выжившей собаки.

Это не первый случай жестокого обращения с питомцами. В 2017 году полиция Новосибирска возбудила уголовное дело о жестоком убийстве собаки во дворе коттеджа, что расположена на улице Воинской.


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