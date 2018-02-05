Вчера, 19:48

Популярный блогер Natakorn найден мертвым в своей квартире в Тирасполе. Настоящее имя блогера Михаил Кирияк, о чьей смерти сообщила в соцсети «ВКонтакте» Кира, которая встречалась с Михаилом.

Девушка написала, что Михаилу воткнули нож в спину, в прямом смысле этого слова. Также она добавила, что очень его любит и искренне надеется, что он счастлив.

В комментариях к записи один из фолловеров парня написал якобы полицейскую сводку, в которой говорится, что труп блогера с ножевыми ранениями был найден 1 февраля на полу его личной квартиры. В полиции данные сведения пока еще никак не подтверждены.

Natakorn был больше популярен как игрок в Minecraft. На своем канале в Youtube юноша выкладывал ролики с процессом игры. На его канале было более, чем 180 тысяч человек.