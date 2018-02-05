Опубликованы имена пострадавших от взрыва в московской квартире

Вчера, 19:20

Опубликован список пострадавших в результате взрыва в квартире в Москве. В данный момент людей, получивших серьезные травмы, четверо.

Взрыв произошел в микрорайоне «Бутово-парк» в Ленинском районе Подмосковья. В результате инцидента пострадали четыре человека. В данный момент они госпитализированы и находятся под наблюдением медицинских работников.