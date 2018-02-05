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Опубликованы имена пострадавших от взрыва в московской квартире

Вчера, 19:20

Опубликован список пострадавших в результате взрыва в квартире в Москве. В данный момент людей, получивших серьезные травмы, четверо.

Взрыв произошел в микрорайоне «Бутово-парк» в Ленинском районе Подмосковья. В результате инцидента пострадали четыре человека. В данный момент они госпитализированы и находятся под наблюдением медицинских работников.

  • 1. Танпулатов Назир Каладжанович 31 год (ожоги 3 степени, 45% тела);
  • 2. Тишин Павел Николаевич 39 лет (ожоги 3 степени, 50% тела);
  • 3. Мадкаримов Денис Игоревич 19 лет (ожог обеих предплечий);
  • 4. Амирханов Саназ Анварбекович 19 лет (ожог правой руки).

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