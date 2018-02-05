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В Москве таксист посадил грязного пассажира в багажник

Вчера, 19:18

В Москве таксист посадил грязного пассажира в багажник. Правоохранительными органами был объявлен срочный план "перехват" из-за того, что водитель такси вез клиента в багажнике своего авто.

Все началось с того, что в полицию поступило заявление о том, что возможно осуществилось похищение человека. Несколько свидетелей произошедшего заметили, как таксист садит парня в багажник и заявили об этом в правоохранительные органы. Таксиста быстро нашли и в автобагажнике действительно увидели парня. Но горе-клиент в защиту таксиста сказал, что он едет в багажнике добровольно и силой его туда никто не сажал.

Необычный пассажир рассказал сотрудникам полиции, что таксист не захотел осуществлять заказ из-за не очень опрятного внешнего вида, но потом согласился осуществить проезд в багажнике.


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