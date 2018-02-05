Пожилой мужчина заживо сгорел в бане в Приозерском районе

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В Приозерском районе (Ленинградская область) прямо в бане сгорел 68-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства дела.

В одном из домов садоводства Боровое, которое расположено в Приозерском районе Лененградской области, баня была переоборудована под жилое помещение. Именно в ней 4 февраля произошел пожар, в результате которого погиб 68-летний мужчина.

На место возгорания прибыли сотрудники пожарной части, которые потушили пожар. После устранения огня они и обнаружили тело погибшего. Соседи характеризуют его с положительной стороны, известно, что пострадавший жил на даче своего знакомого.

Причины возгорания будет устанавливать специальная комиссия. По предварительным данным, огонь возник в результате не правильной эксплуатации печного отопления. Тело погибшего мужчины отправлено для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая и установит причины смерти. После появления ее результатов, будет принято решение о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Пожарные сообщают, что подобные инциденты не являются редкостью в осеннее-зимний период, когда многие владельцы частных домов отапливаются при помощи печей.