Неудачная операция привела к исчезновению носа у модели

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После ринопластики у британской модели пропал кончик носа. Поделилась своей историей Хлоя Хан в социальной сети Instagram.

Мода на пластические операции и постоянное усовершенствование своего тела существует постоянно. Британская модель Хлоя Хан решилась на проведение ринопластики для придания своему лицу более изысканного вида.

Операция британской модели прошла неудачно и она осталась без кончика носа. Для предостережения девушек от совершения таких необдуманных поступков, она поделилась своей проблемой в социальной сети Instagram.

4 февраля девушка разместила пост, в котором рассказала, что потратила на проведение данного оперативного вмешательства 100 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 8 миллионам рублей. Известно, что ринопластика Хан была сделана в октябре 2017 года, в результате чего в ее носу не осталось костей.

Сообщается, что для исправления сложившейся ситуации британской модели провели еще одну операцию, во время которой пересадили хрящи из уха в нос. Хан призвала всех девушек, которые раздумывают об операции, не совершать такого поступка, ведь окончательный результат может быть достаточно негативным. Также девушка призвала всех беречь свою природную красоту.