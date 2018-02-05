В Саратовской области в сарае нашли тело младенца

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В Саратовской области в Троицке в сарае нашли тело младенца.

Тело младенца нашли в сарае Саратовской области. Известна личность матери, но уголовного дела по факту произошедшего пока еще не возбуждено.

Ужасное событие произошло в субботу, третьего февраля. Тело мальчика нашел один из жителей дома. В больнице сказали, что 34-летняя горе-мать ни на каком учёте в больнице не состояла и родила, видимо, в этом же сарае. Мальчика обнаружили мертвого, с очевидными признаками удушения.

Следственный комитет подчеркнул, что пока что неизвестно, каким именно образом произошла смерть ребенка. Мальчик погиб при родах или же непосредственно после рождения. По результатам следствия будет принято процессуальное решение и возможно, на мать заведут уголовное дело по факту убийства ребенка.

Старший помощник СУ СКР области Владимир Шишков пообещал сразу же предоставить информацию о случившемся, как только что-то станет известно.