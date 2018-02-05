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В Бийске мальчик на «бублике» влетел в бетонный столб

Сегодня, 13:36

В Бийске вчера произошло чрезвычайное происшествие, последствием которого стала серьезная травма головы 11-летнего мальчика. Школьник, скатываясь с ледяной горки на надувном «бублике» влетел в бетонную электроопору, сильно ударившись головой.

Жители Бийска, обсуждая происшествие в социальных сетях вспоминают, что именно эта горка, расположенная в одном из микрорайонов, неоднократно фигурировала в сообщениях о несчастных случаях среди детей. Вдоль накатанной «трассы» расположены несколько бетонных опор. В последнем случае очевидцы рассказывают, что школьник несколько раз удачно съехал на своем «бублике», но затем не справился с управлением и врезался в столб.

Ребенок рассек лоб до кости и пока не приехала скорая помощь, не мог справиться с болью и громко плакал. Прохожие как могли оказывали первую помощь ребенку. Бригада медиков госпитализировала школьника, который не мог назвать свой адрес и даже был не в состоянии вспомнить как его зовут. В настоящее время мальчик находится на стационаре, его жизни ничего не угрожает. Общественники микрорайона засыпали горку песком.


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