В Северной Осетии мать с детьми живет в заброшенном детском саду

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В заброшенном детском садике живет 27-летняя женщина с малолетними детьми. Такая ситуация сложилась в Сундже (Северная Осетия).

В населенном пункте Сунжакоторый, который находится в Пригородном районе Северной Осетии, 27-летняя Ани Хубулури живет с малолетними детьми в заброшенном детском саду. Муж женщины умер несколько лет назад, оставив женщину одну с двумя детьми на руках.

Известно, что детский сад, который стал пристанищем для этой семьи, уже дано находится в аварийном состоянии и предназначен для сноса. Несколько лет назад куском штукатурки, который упал с потолка, чуть не убило ребенка. Как сообщила сама Ани Хубулури, она не успела стать участницей федеральной программы по переселению и вынуждена ютиться в аварийном здании из-за недостатка средств.

Условия для проживания в данном помещении полностью отсутствуют. Особенно опасно, что в таких условиях вынуждены жить малолетние дети. Известно, что женщина обратилась за помощью к представителям одной из политических партий, но пока неизвестно, будет ли решен ее вопрос положительно.