Вчера, 23:44

«Астраханский триллер: дорога, погоня бейсбольная бита» - именно такого заголовка достоин фильм, выложенный в "ВКонтакте", о приключениях двух водителей на объездной дороге в Астрахани.

Сюжет развивался динамично. Водитель маршрутки, где находились пассажиры, повел себя на трассе некорректно. Пытаясь перестроиться в первый, ряд он «подрезал» соседнюю «Лада Гранта», за рулем которой сидел краснощекий здоровяк. Последний догнал водители маршрутки на светофоре, покинул свою машину, затем вытащил работягу из салона и несколько раз ударил по лицу, потом сел за руль и уехал. Однако этим конфликт не закончился. На следующем переходе водитель маршрутки вышел с битой в руках и хладнокровно стал крушить багажник «Лады». Ответ последовал немедленно: здоровяк успел тяжелой монтировкой достать отходившую маршрутку и разбил стекло. На этом запись увлекательного триллера заканчивается.

Видео можно посмотреть здесь.