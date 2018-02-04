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В Иркутске полиция прострелила колесо внедорожника, чтобы остановить нарушителя

Вчера, 22:52

Около девяти вечера в пятницу в Усольском районе Иркутской области произошел инцидент с участием выстрелов полиции, которой пришлось прострелить колесо внедорожника, чтобы остановить нарушителя.

Водитель машины Mitsubishi Pajero не остановился, как призывали сотрудники ДПС, вместе этого он решил скрыться на своем внедорожнике. Полиция провела предупредительный выстрел в воздух, однако водитель на намеревался останавливаться. Полиция не стала проводить долгую погоню, и прострелила колесо. В итоге водитель был задержан. Им оказался 23-летний житель Ангарска. Нарушитель находится в изоляторе временного содержания, от медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель внедорожника отказался.

Уже составлены протоколы по поводу нарушения закона. В скором времени мужчина ответит перед судом.


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