В Хабаровске рухнувшая крыша убила отца пятерых детей

Вчера, 22:03

В Хабаровске трое сельских жителей села Калинка решили разобрать крышу, чтобы заготовить дрова для отопления. Для этого они выбрали кинутый дом в районе Пятой площадки на улице Аксеновой. В итоге рухнувшая крыша оставила пятерых детей без отца.

Трое мужчин хотели без лишнего шума разрушить здание, как именно это будет происходить не обсуждалось, о правилах соблюдения безопасности никто не вспоминал. Для «успеха дела» решили выпить. После двое мужчин стали бить кувалдой по несущей стене, обойдя ее с двух сторон. В результате крыша рухнула на одного из бьющих и проломила ему голову.

Вытащили из-под обломков погибшего мужчину лишь спасатели. Однако медикам спасти человека не удалось, видимо, он умер мгновенно. Мужчине было 35 лет, в семье остались без отца пятеро детей, самый младший еще не посещает школу.