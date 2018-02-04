Боеприпас времен ВОВ нашли в Белгородской области

Вчера, 20:53

В городе Строитель белгородской области рабочие при прокладке теплотрассы наткнулись на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом происшествии сообщили из пресс-центра местного МЧС.

105-миллиметровый артиллерийский снаряд тяжелой гаубицы по счастливой случайности не был потревожен ковшом экскаватора. Приехавшие саперы увезли опасную находку на полигон, где и обезвредили. По словам сотрудников военной инспекции МЧС, это одна из самых нашпигованных неразорвавшимися снарядами территорий Российской Федерации.

Здесь ожесточенные боевые действия проходили в 1941, 1942 и 1943 годах. Эта земля три раза переходила из рук в руки. Неразорвавшиеся бомбы, снаряды и забытые мины до сих пор продолжают уносить жизни мирных граждан.

Сотрудники Белгородского областного ГУ МЧС еще раз напомнили жителям, о том, как себя вести при обнаружении подозрительных предметов при земельных работах.