Вчера, 20:19

Девушка, погибшая на станции метро «Полянка», была чемпионкой Москвы по ММА (один из видов боевых искусств).

Спортсменка, 18-летняя Мария Титаева, погибла вчера около 6.30 на станции «Полянка», попав под поезд после очередного конфликта с подругами.

В возрасте двух лет она вместе с двумя братьями попала на воспитание в детский дом, куда их сдала биологическая мама. Там девушка провела большую часть своей жизни. Знакомые утверждают, что несмотря на довольно суровую внешность и схожесть с мальчишкой, Мария была очень мягким подростком. Возможно, такая особенность характера и была причиной, по которой на девушку довольно часть нападали сверстники.

Вот и в прошедшую пятницу девушка со знакомыми пошла в кафе, где они провели всю ночь. Из-за проблем со здоровьем девушка не пила алкогольные напитки, однако вскоре она начала плохо себя чувствовать, и в кафе при всех ее даже стошнило. Видимо, это стало поводом для очередных шуток со стороны ее друзей.

Когда девушки расстались, Мария вышла на станции метро «Полянка», где упала под поезд. Мария Титова являлась членом спортивного клуба "Акула" и готовилась к предстоящим соревнованиям по ММА.