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В Краснодаре на Пушкинской площади зверски убили собаку

Вчера, 20:10

В Краснодаре прямо в центре города на Пушкинской площади догхантеры убили собаку, отравив ее. 4 февраля, примерно в два часа дня умершего пса заметил известный блогер и парламентарий столицы Кубани Алексей Гусак, который использовал резкие выражения в сторону виновников.

Догхантеры подсунули голодному псу сосиску, вмещающую в себя смертельные препараты, так что питомец умер мучительной смертью. Контрактом по надзору за бездомными животными не позволено такое отношение, есть пункт отлова, а затем передержки. Примечается, что отлов не должен совершаться на глазах у толпы. Имеются записи данного инцидента, и жители надеются, что сотрудникам полиции удастся найти живодеров, которые зверски убили собаку прямо в центре города.

Алексей Гусак заметил, что в выходной день, да еще и с весенней погодой, многие семьи вышли с детьми погулять в центре города, и могли видеть подобное происшествие. Это вредит репутации города, а также плохо влияет на детей.


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