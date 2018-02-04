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В Москве обстреляли и избили продюсера Сосо Павлиашвили

Вчера, 19:38

В Москве соседи избили и обстреляли известного продюсера Сосо Павлиашвили. Георгий Габелав подвергся нападению на юго-востоке столицы.

В сообщении указано, что инцидент произошёл на улице Ульянова. Мужчина со своей молодой супругой приехал в столицу, чтобы поработать над новым проектом. По предварительной информации, Георгий Габелав получил три огнестрельных ранения. Его экстренно доставили в местное медицинское учреждение. Его состояние оценивается как тяжёлое, медики прилагают все усилия. Помимо вышеуказаных травм, его несколько раз ударили ножом.


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