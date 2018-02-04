Трое мужчин в Благовещенске разгромили подъезд

Вчера, 18:30

Ночью 4 февраля трое мужчин, личности которых не установлены, разгромили подъезд многоэтажки в Благовещенске на улице Гражданская.

Около полуночи трое взрослых мужчин устроили погром в подъезде. Они разбили тамбур, вырвали доску объявлений, что крепилась у стены. Часть их деяний была зафиксирована видеокамерой. Также были пробиты входные двери, испорчены утепленные стены, обшитые гипсокартонном, успели также и нагадить. Жильцы не понимают, как такое могло произойти, и как эти незнакомцы вошли в подъезд, так как три года стоит домофон.

Обитатели дома обратились в полицию. Идет расследование.