VistaNews.ru


Трое мужчин в Благовещенске разгромили подъезд

Вчера, 18:30

Ночью 4 февраля трое мужчин, личности которых не установлены, разгромили подъезд многоэтажки в Благовещенске на улице Гражданская.

Около полуночи трое взрослых мужчин устроили погром в подъезде. Они разбили тамбур, вырвали доску объявлений, что крепилась у стены. Часть их деяний была зафиксирована видеокамерой. Также были пробиты входные двери, испорчены утепленные стены, обшитые гипсокартонном, успели также и нагадить. Жильцы не понимают, как такое могло произойти, и как эти незнакомцы вошли в подъезд, так как три года стоит домофон.

Обитатели дома обратились в полицию. Идет расследование.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.