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В Мордовии пенсионерка в стрингах убегала от демонов по улицам поселка

Сегодня, 18:20

В Мордовии жительнице поселка Рузаевка субботний вечер запомнится надолго. Не успело закончиться телевизионное шоу «Битва экстрасенсов», как перед изумленной гражданкой предстала обнаженная 60-летняя ровесница в стрингах.

Голая женщина сообщила о заговоре нечистых сил, в результате которого она стала главной жертвой, за которой и охотятся последователи дьявола. Перепуганная пожилая женщина конечно же впустила соседку в свой дом, но немедленно позвонила в полицию и медикам соответствующей квалификации.

Как казалось в последствии, пенсионерка увидела «волосатого демона», который предлагал совершать действия такого порядка, которые не соответствуют общечеловеческим нормам. Потому пенсионерка и решила сбежать «в чем мать родила». Сами же стринги надела, чтобы проследить насколько они влияют на женское здоровье.


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