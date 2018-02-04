В Волгограде на две иномарки рухнуло сухое дерево

Сегодня, 17:17

Жители улицы Бобруйской в Волгограде на ночь припарковали свои машины у большого сухого дерева, которое впоследствии на них и рухнуло.

Волгоградцы, живущие в этом районе, не раз жаловались управляющей компании на состояние деревьев, призывая спилить их как можно скорее. УК не реагировала на данное прошение. Сейчас же жильцы надеются на улучшение ситуации, ведь владельцы пострадавших иномарок могут подать в суд. С другой стороны, автомобили были припаркованы на зеленой зоне, и многие люди призывают оштрафовать нарушителей. Насколько пострадали автомобили пока что неизвестно, но очевидцы предполагают, что понадобится лишь полировка.