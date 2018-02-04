Неизвестные распылили газ в Москве на территории Даниловского рынка

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Неизвестные распилили газ из баллончиков на Даниловском рынке в Москве. На место прибыли правоохранители и скорая помощь. На данный момент проводится эвакуация людей. Есть жалобы на кашель и плохое самочувствие.

Здание на улице Мытной, известное как Даниловский рынок, оцеплено правоохранителями и докторами. Сейчас проводится операция по эвакуации людей из здания. Причиной стало распыление неизвестного вещества из баллончиков. По предварительной информации, покупатели стали жаловаться на плохое самочувствие и кашель. Есть очевидцы происшествия. В ситуации разбирается полиция. В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как посетители покидают территорию рынка.

Люди жалуются на сильный кашель, спровоцированный неизвестным газом. В столичном МВД и МЧС радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что пока сигналов о ЧП на территории Даниловского рынка не поступало.