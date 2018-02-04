В центре Москвы в результате стрельбы ранен охранник ресторана

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В центре Москвы в районе дома 8 на Малой Сухаревской площади работает следственно-оперативная группа. Причиной стала стрельба неизвестного и ранение охранника ресторана. Объявлен план «Перехват», стрелок скрылся на черном авто марки Maserati.

В столице правоохранительные органы задействованы в плане «Перехват». Ищут мужчину, который ранил охранника в ресторане по адресу Малой Сухаревской площади. По предварительной информации, подозреваемый встретился в увеселительном заведении со знакомым, после завязалась словесная перепалка. Зафиксирован факт битья посуды.

В результате охранника госпитализировали, а виновник на автомобиле Maserati скрылся с места правонарушения. Проводится сбор дополнительной информации и опрос свидетелей ЧП.