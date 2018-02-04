Очевидцы сняли видео массовой драки в Москве

Сегодня, 14:40

В поселке Коммунарка произошло массовое побоище. Очевидцы сняли видео драки с участием более 10 мужчин. Инцидент был исчерпан до приезда полиции.

В поселке Коммунарка состоялись новые разбирательства между неизвестными мужчинами. На этот раз неравнодушные граждане сообщили правоохранительным органам о потасовке между мужчинами. Визуально очевидцы приметили около 10 участников драки.

Причины случившегося остаются загадкой, также как и личности мастеров рукопашного боя, поскольку приехавшая на место полиция не смогла задержать убегающих дебоширов. Ранее жители Коммунарки также попадали на видео и пользовались славой «уличных боев».

Так, полгода назад стенкой на стенку сошлись четыре десятка рабочих. Всё из-за того, что одни сбрасывали мусор с кровли здания. А другие - не захотели его убирать.