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Упавшее дерево придавило десять машин в Москве

Сегодня, 12:21

В Москве на проспекте Мира дерево упало под тяжестью снега. В результате придавило десять машин. Информации о пострадавших нет.

Стало известно, что на проспекте Мира зафиксировано падение огромного дерева. В результате инцидента пострадали припаркованные во дворе десять автомобилей разных марок. По информации очевидцев, дерево не выдержало веса мокрого снега, который буквально облепил ветви давно не молодого сухостоя. Разобраться в ситуации должны полицейские, поскольку автовладельцы уже составили коллективное обращение по поводу случившегося. Люди намерены найти виновных в причинении ущерба их имуществу. Информации о пострадавших не поступало в официальные сводки правоохранителей.

К слову, подобное происшествие случилось в городе Хорст в Нидерландах накануне. По данным камеры наружного видеонаблюдения, молодая мама прогуливалась по улице с ребенком в коляске. Сильный порыв ветра заставил рухнуть дерево за метр от людей. Никто чудом не пострадал.


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