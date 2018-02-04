В Икутске обнаружили скорпиона в ящике с цветами

Сегодня, 12:30

В Иркутске был обнаружен опасный скорпион в коробке цветов. "Нелегала" обнаружила одна из работниц цветочного магазина. Хищника доставили в зоологическую галерею.

В этой организации по внешним данным было установлено, что находка является серым скорпионом, яд которого смертоносен для людей. По длине членистоногое не превышает спичечный коробок. Считается, что данный вид довольно редкий. Сообщается, что в Иркутской области такой случай произошёл впервые. Гостя поместили в террариум, хоть он и был в плохом состоянии. Сейчас он адаптируется к новой среде.

"Он очень скрытый, постоянно прячется под поилкой. Мы периодически закидываем ему тараканов, но пока неизвестно, ест он их или они просто разбегаются", - рассказывает Людмила Ивушкина, управляющая зоогалереей.